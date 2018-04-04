حملة كبيرة لدعم الجزائري حسين بن حاج في “ذا فويس”

حسين بن حاج وسهيلة بن لشهب

أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة لدعم المتسابق الجزائري في “ذا فويس”، حسين بن حاج.

في هذا الصدد، شجّعت الفنانة الجزائرية “سهيلة بن لشهب” المتسابق الجزائري في برنامج المواهب أحلى صوت في الوطن العربي.

وكتبت “سهيلة” على صفحتها الرسمية “تويتر”: بالتوفيق لوليد بلادي كلّنا معاك”.



وطالبت بالنظر في مشكل التصويت، حيث لا تتوفر أرقام للمتعاملين الجزائريين سواء اتصال أورسائل قصيرة.



كما دعا الإعلامي كريم بوسالم إلى ضرورة مساندة المواهب الجزائرية في برنامج “ذا فويس”.



حيث كتب في تغريدة في “تويتر”: “أي صوت وأي شخصية تلك اللتين يملكهما الرائع والمتميز ابن الجزائر حسين بن حاج”. وتابع “صوت وكاريزما تستحقان فعلا دعمنا جميعا”.