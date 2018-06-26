حملة لتفريغ سوق قصاب بالبليدة من طاولات التجار الفوضويين

قامت مصالح الأمن الحضري الثالث وبالتنسيق مع مصالح شرطة العمران بأمن البليدة بحملة على سوق قصاب المحاذي لمحطة نقل المسافرين.

وبحسب معلومات من امن ولاية البليدة قامت ذات المصالح بنزع طاولات لباعة فوضويين وتجار غير شرعيين.

كانو يقومون بيع مختلف السلع في الأروقة المخصصة للزبائن الامر الذي عرقل حركة السير.

وبحسب مصادر أمنية فإن المصالح الشرطة صادرت سلع وطاولات للباعة وقامت بحجزها.

وأفادت ذات المصادر أن حملة المصادرة للسلع من داخل السوق جاءت بالتنسيق مع مديرية التجارة.

هذه الأخيرة التي تلقت شكاوى من اصحاب المحلات كون الباعة استغلوا الفراغ وقاموا بعرض السلع امام محلاتهم .