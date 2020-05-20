حملة لجمع التبرعات لفائدة الجزائريين العالقين بتونس بسبب جائحة كورونا

أطلقت القنصلية العامة الجزائرية في تونس حملة لجمع التبرعات لدى المواطنين الجزائريين المقيمين لفائدة الجالية المقيمة بالدائرة القنصلية وكذا المواطنين العالقين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

المبادرة لاقت صدى إيجابيا لدى الجالية الجزائرية المقيمة في تونس، نظرا لتزامنها مع شهر رمضان الكريم ومع توقف الحياة الاقتصادية بتونس عقب الإجراءات المتخذة لاحتواء وباء کورونا.

ونقلت وكالة الأنباء عن المصدر أن اللجنة المشرفة على هذه المبادرة، التي انطلقت قبيل شهر رمضان الكريم، تتكون من فاعلين نشطين في الحياة الجمعوية بالتعاون مع مصالح القنصلية العامة بتونس.

حيث تعدى عدد المستفيدين من هذه العملية ألف عائلة، منتشرة في القرى والمدن التابعة للدائرة القنصلية.