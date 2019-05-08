حملة لفائدة سائقي المركبات حول السيّاقة خلال شهر رمضان

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة تحسيسية وطنية، لتوعية سائقي المركبات حول تأثير التعب والإرهاق على السيّاقة خلال رمضان.

تحت شعار” معاً لرمضان بدون حوادث مرور”، وتجسيدا للمخطط الاتصالي الجواري المسطر خلال شهر رمضان لسنة 2019.

هذه الحملة التحسيسية التي تمتد إلى غاية 14 ماي 2019، تستهدف سائقي المركبات بمختلف الأصناف، لاسيما سائقي المسافات الطويلة.

حيث تتضمن تقديم نصائح وإرشادات مرورية حول السياقة خلال شهر رمضان، وكذا التنبيه بمخاطر قيادة المركبات في حالات التعب والإرهاق وما ينجم عنهما من حوادث.

بالإضافة إلى التأكيد على مختلف الإجراءات الوقائية لتفادي السياقة في مثل هذه الظروف، وذلك بغرض ترسيخ ثقافة مرورية حفاظا على سلامة وأمن مستعملي الطريق العام.

في هذا السياق، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال شهر رمضان من السنة الفارطة،997 حادث مرور، أفضى إلى 1173 جريح و34 وفاة.

أما بشأن الحملات التحسيسية والتوعوية التي قامت بها نفس المصالح في الفترة ذاتها، بـ 15375 نشاط توعوي وتحسيسي اتجاه مستعملي الطريق العام وإلقاء 74 درس نظري بحظائر التربية المرورية لفائدة الناشئة.