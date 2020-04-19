حملة لفحص الأطقم الطبية المحتكة بالمصابين بفيروس كورونا بوهران

قالت المديرية الولائية للصحة والسكان لوهران اليوم الأحد أنه ستبرمج حملة لفحص الأطقم الطبية المحتكة بالمصابين بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وتتعلق العملية بـ 300 شخص يشتغلون بالمصالح التي تستقبل حالات الإصابة بالفيروس، وفق الدكتور يوسف بوخاري.

وأضاف بوخاري أن هذه الحملة حظيت بموافقة معهد ”باستور وهذا حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية في إنتظار القائمة الإسمبة للعمال المعنيين بالفحص.

وأوضح ذات المتحدث أن العملية ستسمح بالتعرف على الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للعدوى من أجل إخضاعهم للعلاج حفاظا على صحتهم وصحة أهاليهم.