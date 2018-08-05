حملة لمقاطعة اللحوم البيضاء بعد إرتفاع أسعارها 

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، بدء من اليوم الأحد، حملة مقاطعة شراء واستهلاك اللحوم البيضاء بسبب الإرتفاع الكبير الذي مس أسعارها في الأيام القليلة الماضية.

ونددت منظمة حماية المستهلك الجزائري، كانت قد هددت بالمقاطعة قبل أيام اذا لم يتم التراجع عن هذه الزيادات الكبيرة التي انعكست سلبا على جيب المستهلك الجزائري.

وانضمت إلى حملة الفايسبوكيين، وانطلقت الحملة تحت شعار “خليه يربي الريش” و “خليه يفوح”

المقاطعة جاءت بعد أن أكد رئيس “أبوس” “مصطفى زبدي” أن سعر الكيلوغرام على مستوى مربي الدواجن أنفسهم يبلغ 280دج فيما وصل سعره بالأسواق إلى 450دج.