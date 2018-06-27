حملة نظافة وطنية يوم الجمعة تحضيرا لموسم الإصطياف

تنظم وزارة يوم الجمعة القادم حملة وطنية لتنظيف الفضاءات العمومية عبر جميع ولايات الوطن بمناسبة حلول موسم الاصطياف .

2018 بغية توفير الإطار الأنسب لراحة و استجمام المواطنين خلال هذه الفترة المميزة من السنة.

وأشار بيان للوزارة أن هذه الحملة تشمل، إضافة إلى الشواطئ بالنسبة للولايات الساحلية، الأماكن والساحات العمومية.

المساحات الخضراء، أماكن الراحة بالفضاءات الغابية والأحياء.

وذلك بمشاركة الجماعات المحلية و جميع أطياف المجتمع المدني و الجمعيات الشبانية الفاعلة.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة تندرج في سياق توصيات اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف وهي تهدف.

بالإضافة إلى ازالة كل مظاهر التلوث البيئي التي يمكن أن تسبب خطرا على سلامة و صحة المواطن خلال موسم الاصطياف.

إلى تدعيم مساعي السلطات العمومية الرامية إلى نشر قيم المواطنة والحس المدني لاسيما لدى الفئات الشابة.

وكذا تحسيس مختلف الفاعلين بضرورة تضافر الجهود للحفاظ على نظافة المحيط.