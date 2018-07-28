حملة واسعة تطال راغب علامة بسبب شركة سويسرية

انطلقت منذ بضعة أسابيع حملة واسعة تطالب الفنان اللّبناني العربي “راغب علامة” بمقاطعة شركة الساعات السويسرية”hublot “.

وفسخ العقد الذي يجمعه بها.

وذلك على خلفية احتفال الشركة بالذكرى 70 لقيام “الكيان الصهيوني”، والتي اختارت علامة ليكون الوجه الإعلامي لها في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعت رسالة مباشرة للحملة التي وجهت للفنان عبر بريده الإلكتروني إلى الإنتصار لحق الشعب الفلسطيني و اتخاذ الموقف اللازم اتخاذه.

والذي يتماشى وانتماءاته العربية اللبنانية الثائرة لفلسطين وتماشيا مع دعوة ومطالب جماهيره العربية العريضة.

و في رده على أصداء الحملة الواسعه قال “خضر” شقيق راغب أنّ شركة السّاعات تعدّ شركة سويسرية.

و ليست صهيونية وإلاّ ما كان المطرب ليفكر بالتعاقد معها، باعتباره يقاطع أي منتج صهيوني.