قناة النهار حملة واسعة لمحاربة التوصيلات العشوائية للمياه مع إقتراب فصل الصيف بالمسيلة بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 14:15 شارك غرِّد أرسل 84 0 حملة واسعة لمحاربة التوصيلات العشوائية للمياه مع إقتراب فصل الصيف بالمسيلة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ckL6E اقرأ أيضا لشطر عبد العزيز: صديقي حقرني بالعين ومن هنا قررت ننجح ونغير حياتي وحياة عائلتي للأفضل قناة النهار 03 ماي "زهية بن عروس :" البرلمان الأوروبي تهجّمه مفضوح للنيل من سمعة الجزائر قناة النهار 13 ماي أمين أندلسي للنهار : هذه هي تفاصيل التخفيضات الإستثنائية في أسعار الرحلات الدولية قناة النهار 04 ماي "شكران مرتجى :" بعد سنة من وفاة أمّي كسرت الحداد في الجزائر قناة النهار 13 ماي حماية مدنية: نظير مجهوداتهم .. نحو تعزيز قدراتهم المادية والبشرية أكثر قناة النهار 07 ماي "وزير الري :"الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن قناة النهار 29 أفريل رئيس الجمهورية :" الفلاحة علم وليس تقاليد " قناة النهار 06 ماي الشيخ النوي: صيادون شباب بشاطئ الباخرة المحطمة راهم ضايعين.. يناشدون السلطات للنظر إليهم قناة النهار 25 أفريل سفارة جنوب إفريقيا ترسل مساعدات إنسانية للأطفال الصحراويين بمخيمات تيندوف قناة النهار 14 ماي بن قرينة: حالة الاستقرار التي تعرفها بلادنا رغم كل ما يحيطها من تعقيدات هي ثمرة الخيار الدستوري قناة النهار 06 ماي