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حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الإختناقات بالقاتل الصامت

الوطني
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حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الإختناقات بالقاتل الصامت
بقلم خالد زوبيري

أطلقت وزارة الشؤون الدينية بالإشتراك مع مصالح الحماية المدنية،اليوم الجمعة، حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الاختناقات بالغاز.

ويأتي هذا عقب الارتفاع الملحوظ في حالات الاختناق بالغاز المحترق الذي أودى بحياة كثير من المواطنين خلال الأيام الفارطة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تجسدت هذه الحملة من خلال تخصيص السادة الأئمة لفقرات من خطبة الجمعة لنهار اليوم لتوجيه المصلين إلى ضرورة

الحيطة والحذر من هذا القاتل الصامت.

كما تجسدت من خلال مداخلات إعلامية واذاعية ينشطها إطارات من الوزارة وأعضاء اللجنة الوزارية للفتوى،بالتنسيق مع إطارات من الحماية المدنية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=945773

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