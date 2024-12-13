حملة وطنية لتدعيم تلقيح الأطفال أقل من 6 سنوات

نظمت وزارة الصحة، حملة وطنية لتدعيم عملية التلقيح للأطفال الأقل من 6 سنوات غير الملقحين أو الذين تأخروا عن التلقيح، و هذا من 15 إلى 21 ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك، حسب بيان للوزارة، في إطار تحسين تغطية التلقيح الروتيني للأطفال المؤهلين لجدول التلقيح عبر الولايات الـ 58.

وساهم برنامج التلقيح على مر السنين في القضاء على العديد من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال الجزائريين.

واستطاعت الجزائر أن تقطع أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال الرزنامة الوطنية للتلقيح.

ووضعت وزارة الصحة كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة. بتوفير الكميات الكافية من اللقاحات مع المستلزمات الطبية الضرورية لذلك.

وتمس هذه الحملة الوطنية كامل التراب الوطني على مستوى المرافق الصحية المخصصة للتلقيح. وسيتم الاستعانة بقوافل طبية متنقلة للوصول إلى بعض السكان في المناطق المعزولة.

كما تقوم الأطقم الطبية والشبه الطبية بحملات تحسيسية وتوعوية للآولياء لإبراز أهمية استدراك جميع التأخيرات المسجلة في عملية تطعيم أبنائهم من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونبهت الوزارة، إن أي انخفاض في التغطية التلقيحية على المستوى الوطني أو الجهوي يعرض السكان لعودة ظهور أمراض يمكن الوقاية منها عن طريق التلقيح مع حالات متفرقة أو وبائية، مثل عودة ظهور مرض الدفتيريا.