حملة وطنية لتعقيم مراكز البريد عشية صب معاشات المتقاعدين

تم، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، إطلاق حملة وطنية لتعقيم مراكز البريد عشية موعد صب معاشات المتقاعدين.

أشرف كل من وزير البريد، إبراهيم بومزار، ووزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، ووزير المنتدب للبيئة الصحراوية، آل سيد الشيخ حمزة، على إطلاق الحملة الوطنية لتعقيم مراكز البريد.

وأكد وزيرة البيئة على هامش إطلاق الحملة أن “اليوم سيتم تعقيم جميع مراكز البريد وستتوسع العملية لتشمل مختلف ولايات الوطن”.

وأوضحت الوزيرة أن “عملية تعقيم مراكز البريد تهدف أساسا للحفاظ على صحة المواطنين خصوصا في الظروف الصحية الإستثنائية التي تمر بها البلاد”.

كما أكدت وزير البيئة أن “المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة البريد ومشاركة جميع الجمعيات الوطنية”.

من جهته أشار وزير المنتدب للبيئة الصحراوية، آل سيد الشيخ حمزة، أن “هذه الحملة تأتي في إطار الحملة الوطنية الواسعة التي ستشمل جميع المؤسسات العمومية”.