حملة وطنية لتوزيع 40 ألف طرد وقائي على تلاميذ المدارس

سيتم إطلاق حملة وطنية لتوزيع نحو 40 ألف طرد وقائي على تلاميذ المدارس.

كشف القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي، اليوم الإثنين، عن إطلاق

حملة وطنية لتوزيع نحو 40 ألف طرد وقائي.

وقال حمزاوي، نقلا عن وكالة الأنباء، أن “الكشافة بادرت بإطلاق حملة وطنية لتوزيع نحو 40 ألف طرد يحوي مستلزمات وقائية على تلاميذ المدارس الإبتدائية”.

وحسب ذات المتحدث فإن “المبادرة ستمس 20 ولاية كمرحلة أولى خاصة تلك التي تسجل نسبة إصابات عالية”.

وتتمثل المستلزمات في مناديل معقمة و كمامات واقية كولايات الوادي و البيض و غليزان و عين تيموشنت و خنشلة.