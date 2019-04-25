حملتان تحسيسيتان حول مخاطر المخدرات لتلاميذ جيجل وعين تموشنت

نظمت مصالح الأمن الوطني بكل من ولايتي جيجل وعين تموشنت حملتين تحسيسيتين، حول مخاطر الإدمان على المخدرات و المؤثرات العقلية.

وبالتنسيق مع مديرية التربية لولاية جيجل، لفائدة تلاميذ وطلبة مختلف المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي، نظمت مصالح الشرطة هذه الحملة

حيث استفاد منها تلاميذ وطلبة كل من متوسطة لعوير عمر، وثانويتي 08 ماي وذراع محمد الصديق بجيجل.

وأما بولاية عين تموشنت فنظمت أيضا حملة تحسيسية، من خلال تقديم درس تحسيسي لفائدة تلاميذ متوسطة الأمير خالد

حول مخاطر استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، والإستعمال السيئ للأنترنت مع توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات للتلاميذ.