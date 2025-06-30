حمله نقل تحياته الحارة الودية لرئيس الجمهورية.. العرباوي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى الوزير الأول نذير العرباوي مساء أمس الأحد 29 جوان 2025،الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. الذي حمّله نقل تحياته الحارة الودية والمحترمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتناولت المحادثات انعكاسات الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية الراهنة على العمل متعدد الأطراف. مع التأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار في المنظمات متعددة الأطراف وإعادة تأهيل قواعد ومبادئ القانون الدولي.