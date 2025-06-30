حمله نقل تحياته ومشاعر تقديره إلى الرئيس تبون.. العرباوي يُستقبل من قبل ملك إسبانيا

استُقبل اليوم، الإثنين، الوزير الأول نذير العرباوي من قبل جلالة ملك إسبانيا فيليب السادس الذي حمله نقل تحياته ومشاعر تقديره إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

اللقاء كان عشية انطلاق أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الـ04 لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية.

كما التقى الوزير الأول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي حمله نقل تحياته الحارة الودية والمحترمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتناولت المحادثات انعكاسات الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية الراهنة على العمل متعدد الأطراف مع التأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار في المنظمات متعددة الأطراف وإعادة تأهيل قواعد ومبادئ القانون الدولي.