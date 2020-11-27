حمليلي: “إذا تعرضنا لحادث مرور أرواح اللاعبين في رقابكم”

ندد رئيس فريق شبيبة الساورة مامون حمليلي، بالظلم الذي يتعرض له فريقه بسبب حرمانه من رخصة إستثنائية للتنقل جوا.

وتحدث حمليلي عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن الصعوبات التي يواجهها فريقه في التنقل بين الولايات في ظل بعد المسافة بين ولاية بشار، والولايات الأخرى قائلا:

“مشكل التنقل عويص، تعرفون موقع مدينة بشر وتموقع الفرق المنافسة، وجهنا رسالة للسلطات العليا، وتحدثنا مع الوالي، لحد الآن لم نجد آذانا صاغية، إذا كان ممكن الحصول على رخصة إستثنائية للتنقل بالطائرة”

وأضاف: “لم نتلق أي رد، ونحن الآن نتنقل برا، يوم الأربعاء قضينا يوما كاملا ونحن في الطريق، هناك حوادث المورو، وهناك حتى التسممات الغذائية، بسبب التوقف في المطاعم على الطريق، إذا قدر الله وتعرضنا لحادث المرور، ستكون أرواح اللاعبين في رقابكم”.