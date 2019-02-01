حمليلي: “رغم الصعوبات هدفنا العودة بنتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب”

أكد عضو مجلس إدارة شبيبة الساورة، مأمون حمليلي، عزمهم على العودة بنتيجة ايجابية أمام فيتا كلوب، رغم الصعوبات التي يواجهونها.

وصرح مأمون حمليلي، للإذاعة الوطنية: “تنقلنا إلى الكونغو، في رحلة دامت أزيد من 5 ساعات، لخوض مباراتنا أمام فيتا كلوب”.

وأضاف: “اللاعبون يتواجدون حاليا في وضعية جيدة، وبمعنويات مرتفعة، وسنخوض أول حصة تدريبية لنا مساء اليوم بنفس توقيت المباراة”.

وتابع: “انتقلنا إلى الكونغو بتشكيلة تضم 19 لاعبا، بسبب غياب 5 لاعبين، 3 منهم بسبب الإصابة، ولاعبين يسغيبان بسبب العقوبة”.

وأردف مأمون حمليلي: “رغم كل هذه العراقيل، وقوة الفريق المنافس، نطمح دائما للعودة بنتيجة ايجابية إلى الجزائر”.