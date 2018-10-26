حمليلي: ” لجنة الأخلاقيات أصدرت العقوبة على زرواطي قبل دراسة الملف! “

أعرب رئيس فريق شبيبة الساورة مامون حمليلي عن غضبه من قرار لجنة الأخلاقيات التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، والتي عاقبت الناقط الرسمي لفريق شبيبة الساورة دون الإستناد لأي دلائل.

ونزل مامون حمليلي ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن البرمجة التي وضعتها الرابطة المحترفة لكرة القدم قائلا:

” لم نتلق أي وثيقة تبلغنا بعقوبة زرواطي، حيث إطلعنا على هذا الخبر من خلال الإنترنت، وقمنا بعدها بمراسلة لجنة الأخلاقيات من أجل الحصول على المعايير التي تم الغعتماد عليها منأجل معاقبة زرواطي”

وأضاف: ” تفاجئنا برد هذه اللجنة التي قالت في رسالة بريدية أنها بصدد تحضير ملف زرواطي، فكيف لهذه اللجنة أن تصدر العقوبة قبل أن تدرس الملف”.

وأضاف: ” على اي معيار إستندت هذه اللجنة لمعاقبة زرواطي..لقد تكلمت مع المحامي وطالبناه بتعويض الضرر”.