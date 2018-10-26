حمليلي: ” مدرب بارادو أدلى بتصريحات أخطر من زرواطي…وفرضوا عليه مبلغ رمزي فقط”

إستنكر رئيس شبيبة الساورة مامون حمليلي سياسة الكيل بمكيالين التي تسير بها لجنة الأخلاقيات التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بعدما أصدرت عقوبة إيقاف الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة محمد زرواطي بـ6 أشهر كاملة.

ونزل مامون حمليلي ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن البرمجة التي وضعتها الرابطة المحترفة لكرة القدم قائلا:

“كل الأطراف الفاعلة في كرة القدم تصرح ضد الرابطة، والإتحادية وليس زرواطي فقط، فمثلا مدرب فريق بارادو قال بأنه سيشتكي للصحافة الأجنبية، إلا أنّ لجنة الأخلاقيات إكتفت بمعاقبته بغرامة مالية بسيطة،” أنا نقدر نخلصها عليه” “.