حمليلي: “من الأفضل إعلان موسم أبيض في حال تمديد الحجر”

دعى رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة الساورة، مأمون حمليلي، السلطات المعنية، للإعلان عن موسم كروي أبيض، في حال تمديد فترة الحجر الصحي.

وقال حمليلي، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “في حال تمديد فترة الحجر الصحي، يجب على المعنيين أن تكون لهم الشجاعة في الإعلان عن موسم أبيض، لكن إذا أرادو اتمام البطولة فلا مانع لدينا”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة الساورة: “الأندية تتحمل أعباء مالية كبيرة، خاصة فيما تعلق بأجور اللاعبين رغم تخفيضها، بالإضافة للتحضيرات التي يجب القيام بها”. بالإضافة للبروتوكول الصحي الذي يجب تطبيقه”.

وتابع مأمون حمليلي: “فيما يخص البروتوكول الصحي، الذي يجب على الأندية الإلتزام به، بعد عبئ مالي إضافي، ومعظم الأندية لا تملك الإمكانيات”.