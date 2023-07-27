حمليلي مأمون رئيسا لشبيبة الساورة خلفا لزرواطي

عقد مجلس إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم الخميس، اجتماع بطريقة التحاضر عن بعد لدراسة استقالة محمد زرواطي.

وقال الموقع الرسمي لشبيبة الساروة، أنه تم قبول الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة و من رئاسة المجلس.

كما أكد المصدر، أنه تم قبول الاستقالتين بعد إلقائهما بالصوت والصورة على مسامع كل الأعضاء من بينهم ممثلين عن شركة إينافور.

وكشف في الوقت نفسه، عن تعيين حمليلي مأمون عضوا بمجلس الإدارة، كما تم انتخاب حمليلي مأمون بالإجماع رئيسا جديدا لمجلس الإدارة خلفا لزرواطي.

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