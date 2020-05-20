حمل الكمامات إجباري بداية من يوم العيد وعقوبات قانونية للمخالفين

قررت الحكومة، إجبار المواطنين على حمل الكمامات، إبتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد.

وجاء في بيان لمجلس الحكومة، أنه سيتم منع دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمغارات التجارية، والمقابر والمرائب، من دون كمامات، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات.

وأضاف البيان، أن عدم الالتزام بهذا الاجراء الصارم، بحمل الكمامات، يعرض المخالف لعقوبات قانونية.

كما قررت الحكومة، وضع في متناول المواطنين، امكانيات الحصول على كمامات على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني، ومختلف الجمعيات.

وأكدت الحكومة، أن لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية، للتصدي لوباء كورونا.