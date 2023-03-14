حمل قميص الخضر.. عوار يتخذ قراره النهائي

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الفرانكو جزائري حسام عوار قرّر أخيرا القيام بخطوة تخص مستقبله الدولي.

وقالت نفس الصحيفة في تقريرها، أن حسام عوار، قرّر اللعب لصالح المنتخب الوطني الجزائري وسيقوم بخطوته الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

و أضافت أن قرار حسام عوار، لن يكون سبيلا كافيا في حضوره في التربص المقبل لـ “الخضر”، بحكم أنه عائد من الإصابة قبل أيام فقط.

كما ختمت، أن عوار التقى المسؤولين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في وقت سابق، ومنحهم الضوء الأخضر للقيام بالإجراءات، بعدما أكّد استعداده هو الأخر قيامه بإجراء شخصي الذي يخصه ملفه

الإداري.

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