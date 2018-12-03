حمناد يباشر مهامه كمدرب جديد لحراس شبيبة القبائل

باشر الحارس الدولي الجزائري السابق، عمر حمناد، اليوم الإثنين، مهامه، كمدرب جديد لحراس شبيبة القبائل، خلفا للفرنسي فريديريك أنيكين.

وتزامن مباشرة عمر حمناد، لمهامه كمدرب جديد لحراس شبيبة القبائل، مع ثاني حصة تدريبية أجراها الفريق، اليوم الإثنين، تحضيرا لمرحلة العودة.

وسيعمل عمر حمناد، خلال الفترة المقبلة، على تحضير حراس شبيبة القبائل، لمرحلة العودة، بمشاركته في تربص الفريق المقرر بالمغرب.

يذكر أن إدارة الكناري، قررت الإستغناء عن مدرب حراسها السابق فريديريك أنيكين، بعد نهاية مرحلة الذهاب، لتستعين بخدمات إبن الفريق عمر حمناد.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن سياسة رئيس الفريق شريف ملال، الساعي لإعادة أبناء الفريق من جديد إلى بيت شبيبة القبائل، والإستفادة من خبراتهم.