حمودي: التقاعد المسبق وراء رفع سن الإستفادة من قروض “كناك”

قال محمد حمودي المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” أن قرار رفع سن الإستفادة إلى 55 سنة جاء نتيجة الطلبات.

مشيرا إلى أن القرار اتخذ في المجلس الوزاري ونحن الأة في انتظار صدور المرسوم الرئاسي.

مؤكدا أن الطلبات كثيرة على المستوى المحلي نتيجة التقاعد المسبق وطلبات العمل على مستوى الوكالة ارتفعت.

خاصة وأن العديد من البطالين فوق 50 سنة تقدموا بطلبات من أجل الإستفادة من مشاريع لانجاز مؤسسات مصغرة.

مضيفا أن اليوم الصندوق يركز على حاملي المشاريع غير العاملين والبطالين.لي ماعندهم حتى خدمة

كما أن قرار الدولة برفع السن الى 55 سنة للمواصلة في تمويل المشاريع الاستثمارية وإشراك المؤسسات المصغرة في التنمية المحلية.