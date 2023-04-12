حمودي: “تنقلنا إلى مقرة بنية الثأر وحققنا هدفنا”

ثمن متوسط ميدان مولودية الجزائر، الطيب حمودي، الفوز الذي حققه فريقه أمس، على حساب المضيف نجم مقرة، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 19.

كما أوضح حمودي، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للعميد، على “فيسبوك” اليوم الأربعاء. بأن فريقه حل بمدينة مقرة بنية الثأر من النجم، وهو ما حصل في النهاية.

وقال لاعب المولودية في هذا الصدد: “عملنا من أجل هذه النتيجة الايجابية منذ فترة، مقرة أخرجتنا من منافسة الكأس.. جئنا من أجل الثأر، والأهم أننا عدنا بـ 3 نقاط”.