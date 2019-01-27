حمودي: جدولة ديون المستفيدين… و4 بالمائة من المشاريع فشلت

قال محمد حمودي المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أن المشاريع التي فشلت قدرت بـ 4 بالمائة.

مشيرا خلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أن عدد المشاريع الفاشلة ضئيلة مقارنة بـ 142 ألف مؤسسة مصغرة تم تمويلها.

من الجهاز منذ 2004، المؤسسات الفاشلة هي التي تم تمويلها في السنوات السابقة أي قبل سنة 2010.

وتتضمن الفشل في جميع النشاطات ومختلف القطاعات، غير أن العديد من الشباب يعملون حاليا على إرجاع القروض الممنوحة لهم.

مؤكدا أنه تسديد القرض وصل إلى 62 بالمائة من قبل الشباب، وفي حال وجود صعوبات يلجأ الصندوق إلى الحل الودي.

وأضاف ذات المتحدث، أن الصندوق يلجأ إلى إعادة جدولة للديون من أجل التسديد كل القروض الممنوحة في فترات معينة.