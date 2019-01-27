حمودي: 15 يوما فقط لدراسة ملفات الإستفادة من قروض “الكناك”

قال محمد حمودي المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، أن 15 يوما فقط لدراسة ملفات الإستفادة من القروض.

مضيفا أن تاريخ دراسة المشاريع منذ ايداع الملف وحتى تاريخ دراستها تقدر بـ 15 يوما وبعدها يتم عرض الملف على اللجنة.

خاصة وأن هنالك اطارات على المستوى المحلي لمتابعتها، مؤكدا أنها ليست متوقفة بل الأمر يتعلق بصاحب المشروع أيضا.

حيث يعمل الصندوق على وضع الملف على مستوى البنك، والشباب مجبر بإنشاء المؤسسة وإتمام الملف.

مشيرا إلى أن تخصيص 20 بالمائة من الطلبات العمومية للمؤسسات المصغرة لا تمس كل القطاعات بل تخص الصفقات العمومية.

على غرار مؤسسات اشغال البناء والخدمات وشريحة معينة هي التي تستفيد غير أن العديد من الشباب استفادو من 20 بالمائة.

مضيفا في ذات السياق إلى أن قطاع الفلاحة في صدارة الإستثمار من قبل الشباب خاصة في المناطق الداخلية.