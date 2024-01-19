حموش: “بوركينافاسو ليس أفضل حالا من الخضر”

أكد المدرب السابق لشبيبة بجاية، سعيد حموش، بأن بوركينافاسو، منافس الخضر القادم في كأس أمم إفريقيا، ليس أفضل حال من تشكيلة جمال بلماضي.

ولدى سؤاله إن كان بوركينافاسو، يملك أفضلية معنوية قبل لقاء الغد. باعتبار أنه فاز في المباراة الافتتاحية أمام موريتانيا، رد حموش: “بوركينافاسو مرتاح نوعا ما بعد فوزه في اللقاء الأول وشيء طبيعي أنه سيحاول تسيير لقاء الخضر”.

قبل أن يستدرك حموش، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: “لكن حتى هو (يقصد بوركينافاسو) لم يبدأ المنافسة كما ينبغي”.

وختم ذات المتحدث: “منافسنا في مباراة الغد. وصل إلى نصف النهائي في آخر نسختين من الـ”كان”، واكتسب الخبرة اللازمة باستثناء تغيير المدرب. ولكن الشيء المطلوب هو تفادي نفس الأخطاء المرتكبة أمام أنغولا”.