حموش ينتقد خيارات بلماضي أمام مالي

انتقد التقني الجزائري سعيد حموش خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي في مباراة الخضر ومالي التي انتهت بالتعادل الايجابي.

وقال سعيد حموش في تصريح له اليوم للإذاعة الوطنية :”الخيارات في بعض الأحيان لم تعجبني صراحة، المدرب منح زروقي ملك عدد من الفرص و لكن يجب إعادة النظر في هذا اللاعب كمسترجع كرات. و حتى هيريس لم يلعب في منصبه الأصلي”.

وأضاف سعيد حموش :”حتى بوداوي لم يظهر بالوجه المطلوب ولم يلفت الانتباه، لكن لا نستطيع الحكم عليه، عريبي لم أكن انتظره أساسيا، وكان على بلماضي آن يعتمد عل عمورة لأنه تعود على ذلك”.

كما أردف :”حتى عريبي لم يظهر أي آمر ايجابي”.

وختم “المقابلة خيّبت كثيرا على طول العرض، لم تكن هناك همزة وصل بين الدفاع والهجوم. و المهاجم بن عياد كان باستطاعته تقديم الإضافة، لا اعلم سبب عدم استدعائه”.

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