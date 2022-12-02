حموش ينفي اتصال بسكري به لتدعيم المديرية الفنية

أبدى التقني الجزائري سعيد حموش تفائله بنجاح المدرب مصطفى بسكري على رأس المديرية الفنية للمنتخب الوطني الجزائري بعد تعيينه على رأس المديرية الفنية.

وقال حموش لدى استضافته بالإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة :”مصطفى اشتغلت معه 7 سنوات، لعبت عدد من المباريات برفقة، و ابرز تجربة لنا مع نصر حسين داي في كأس العرب”.

وأضاف حموش :”بسكري مبروك عليه ولم يتصل بي بشأن تعييني كمساعد و رفقة الطاقم، أتمنى له التوفيق”.

و ختم ” اعرفه جيّدا وكانت لي فرصة العمل معه كذلك في حجوط و بلعباس، رجل قوي وقادر على تقديم الإضافة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]