“حمى لاسا” تقتل 101 شخص في نيجيريا

توفي ما لا يقل عن 101 شخص في أكبر موجة لتفشي “حمى لاسا” في نيجيريا حسبما اعلنت منظمة أطباء بلا حدود.

و قال مكتب المنظمة في البلاد، في بيان اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 400 شخص أصيبوا بالفيروس الخطير،

الذي يسبب الاصابة بـ”حمى لاسا” منذ يناير الماضي مؤكدا وفاة ما لا يقل عن 101 مصاب بهذا الفيروس إلى حد الآن.

وأوضح البيان أنّ الفيروس انتشر في 18 ولاية من ولايات البلد الواقع غربي القارة الافريقية،

مشيرا إلى أن ولايات “باوتشي” (شمال شرق) و”إيبوني” (جنوب شرق) وأوندو” (جنوب غرب) تعد الولايات الأكثر تضررا بهذه الحمى المعدية.

كما ذكرت المنظمة أن من بين الوفيات بهذا الفيروس موظفين يعملون في مجال الرعاية الصحية حيث كانوا يقومون بمعالجة المرضى.

يشار إلى أنه بالرغم من أن “حمى لاسا” الذي يعد مرضا فيروسيا يتسبب غالبا في نزيف يؤدي إلى الوفاة موجود في نيجريا منذ سنوات،

إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها الكثير من الأشخاص بالمرض،وفقا لما ذكره المركز الوطني النيجيري لمكافحة الأمراض.

وتنتقل عدوى الاصابة بـ”حمى لاسا” إلى البشر من خلال ملامسة الغذاء أو أدوات المنزل الملوثة،

كما ينتشر بين الناس أيضا من خلال الاتصال عن طريق الدم أو مختلف إفرازات جسم الشخص المصاب.