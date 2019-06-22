حميدتي: “نريد حكومة تسيير أعمال سودانية لحين تسليم السلطة”

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، “محمد حمدان دقلو”، المعروف بلقب “حميدتي”، على حاجة البلاد لحكومة تسيير أعمال البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد حميدتي، على تشكيل الحكومة، لأجل تسيير شؤون البلاد، لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وقال حميدتي مخاطبا الجماهير، إن “المجلس لم يقل إنه لن يتفاوض، ولكن لايمكن أن يأخذوا 67 بالمئة من عدد مقاعد المجلس التشريعي”.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري: “قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة، ومهما حاولوا الإيقاع بيننا وبين الجيش لن يزيدونا إلا تماسكا”.

وشدد حميدتي، على أن السعودية والإمارات ومصر تساعد السودان في تجاوز أزمته، ولا تتدخل بالشؤون الداخلية للبلد.

وتظاهر مئات السودانيين، للضغط على المجلس الحاكم، لتسليم السلطة للمدنيين.

واحتشد المحتجون في عدة مدن سودانية، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة.