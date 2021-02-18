حميدو.. قطاع السياحة يعمل على التحضير لموسم الاصطياف وفق توصيات اللجنة العلمية لرصد كورونا

جدّد وزير السياحة، محمد حميدو، التزامه بمواصلة العمل لإعداد استراتيجيات “فعالة” تخص المواعيد السياحية الهامة ودعم المستثمرين للنهوض بالقطاع.

وأوضح وزير السياحة، أن قطاعه يعمل على تحضير موسم الاصطياف، “وفق توصيات اللجنة العلمية لمتابعة كورونا من اجل ايجاد الحلول.

وأضاف حميدو،أن القطاع يعمل على رسم معالم خارطة طريق جاهزة للتنفيذ، فور موافقة الجهات المعنية لاطلاق الموسم خلال الأشهر المقبلة.

وقال المسؤول، أن القطاع يعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد، وفقا لبرنامج الرئيس ولمخطط الحكومة للخروج من فترة الركود.

ودعا الوزير، إلى ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال “تخفيف الإجراءات الإدارية وتعميم الرقمنة وتحسين الخدمات لاستقطاب السياح وتعزيز السياحة الداخلية”.

وركز حميدو بضرورة الاعتماد على الشباب والاستماع لأفكارهم لدعم السياحة المحلية وفتح المجال للمبادرين من القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الناشئة”.

وحث الوزير بالاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال ترقية التكوين وتعزيز تبادل الخبرات بين الاطارات.

ودعا المسؤول،اطارات القطاع لاتخاذ كل الإجراءات للمشاركة الفعالة والدائمة بالتحضير لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران العام القادم.