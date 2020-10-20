حميدو للمستثمرين: اعتمدوا على الكفاءات البشرية المحلية في التسيير

أسدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، تعليمات بضرورة الاعتماد على الكفاءات البشرية المحلية في التسيير.

وأكد حميدو في تعليمات وجهها لأحد المستثمرين، بضرورة تكوين هؤلاء الكفاءات قبل الشروع في عملية الاستغلال.

واستمع الوزير على مستوى شاطئ “تارقة” إلى عرض حول أشغال تهيئة منطقة التوسع السياحي تارقة والشاطئ.

للاشارة، قام وزير السياحة، بمعاينة مشروع انجاز المركب السياحي محي الدين بشاطئ تارقة.

ويضم المركب السياحي، فندقا وإقامة سياحية ومركز المعالجة بمياه البحر والمنتظر تسليمه شهر ماي سنة 2021.