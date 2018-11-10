حميدو مسعودي: أكثر من مليوني زائر في سيلا2018

كشف حميدو مسعودي محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب أن عدد الزوار بلغ أكثر من مليونين في حدود الساعة 11.00 اليوم.

واستعرض محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب حميدو مسعودي خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم على هامش اختتام التظاهرة تفاصيل سيلا2018.

ونفى مسعودي أن يكون لمحافظة الصالون علاقة بارتفاع الأسعار خلال هذه الدورة.

وعلق بالقول: غلاء أسعار الكتب خلال هذه الطبعة لا علاقة لنا به، وربما يرجع الى انخفاض قيمة الدينار وغيرها من الأسباب.

ولكن أريد أن أشير إلى أن أسعار الكتب في المكتبات أغلى من معرض الكتاب.