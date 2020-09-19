حميدو وضيافات يوقعان اتفاقية لتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة للتنمية المحلية المستدامة

اشرف وزير السياحة محمد حميدو، برفقة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، على مراسم امضاء اتفاقية إطار.

الاتفاقية في إطار تعزيز العمل التنسيقي والتكامل الحكومي وتظافر الجهود في مجالات السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي والمؤسسات المصغرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز روح المقاولاتية والإبداع لدى حاملي المشاريع في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، وتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة للتنمية المحلية المستدامة لاسيما في المناطق الصحراوية والهضاب العليا ومناطق الظل.

كما تندرج في سياق تشجيع الابتكار الذي يولد روح المقاولاتية والقدرة التنافسية والمرونة في التسيير من خلال إستعمال التكنولوجبات الحديثة وتحسين الخدمات والبحث عن الجودة من أجل جعل السياحة الجزائرية أكثر جاذبية للسائح الجزائري والأجنبي وكذا الوصول إلى صناعة تقليدية أكثر جودة لتغطية الأسواق المحلية والتموقع في الأسواق الخارجية.

كما تهدف الإتفاقية أيضا إلى تقديم كل التسهيلات والدعم والمساندة للمشاريع الناشئة، وسرعة دراسة الملفات المقدمة.

وسيكلل هذا العمل المشترك من خلال تضافر جهود الوزارتين وعمل لجنة الإشراف والمتابعة من اجل تجسيد بنود الإتفاقية ميدانيا.