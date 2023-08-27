حميدي: “التحضيرات تسير في أفضل الظروف”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدافع مولودية الجزائر، كمال حميدي، السير الحسن للتحضيرات الصيفية للفريق والجارية حاليا بمدينة ران الفرنسية.
وصرح حميدي، للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “التحضيرات تسير في طروف جيدة، وخضنا مبارياتنا الودية بجدية كبيرة ما سمح لنا بايجاد معالمنا”.
كما أضاف: “الفريق احتفظ بلاعبين من الموسم الماضي، كما تم القيام بانتدابات جيدة، منهم لاعبين دوليين نتمنى منهم منح الإضافة اللازمة للفريق لتقديم موسم جيد”.
وتابع كمال حميدي: “سنواصل العمل بنفس الجدية خلال الحصص التدريبية المقبلة لانهاء تربصنا هذا على أفضل وجه”.
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