حميدي: “سندخل دوري أبطال إفريقيا بقوة”

رفع المُستقدم الجديد في تشكيلة شبيبة القبائل، رضا حميدي، التحدي، وأكد أن فريقه سيدخل غمار منافسة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2025-2026، بقوة.

وفي تصريحات خصّ بها الصفحة الرسمية للنادي، عاد حميدي، للحديث عن تأهل الفريق إلى دوري الأبطال، بعد انهاء الموسم المُنقضي في وصافة الترتيب خلف البطل مولودية الجزائر. وضمان العودة إلى “الشامبينز ليغ”.

وقال في هذا الصدد: “شخصيا أرى أنها عودة التقاليد.. الشبيبة دائما ما تلعب على الألقاب خاصة الإفريقية، وسندخل هذه المنافسة بقوة”.

ليعرّج بعدها للحديث عن أدائه الشخصي الموسم الماضي. معترفاً بأنه وجد صعوبات كبيرة، قبل أن يستدرك: “لكنني وجدت الدعم اللازم من اللاعبين والأنصار وأنهيت الموسم بقوة”.

أما على الصعيد الجماعي، أكّد حميدي، أن تشكيلة الشبيبة عملت جيدا وأن الفريق يملك مجموعة متماسكة أكدت قوتها. بدليل حسم التأهل إلى دوري الأبطال.