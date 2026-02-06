حميدي: “علينا الفوز إذا أردنا التأهل للدور المقبل”

أبرز لاعب شبيبة القبائل، رضا حميدي، ضرورة تحقيقهم الفوز في مباراة الغد ضد نادي الأهلي المصري، لرفع حظوظهم في التأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح اللاعب حميدي، في الندوة الصحفية التي تسبق مباراتهم ضد الأهلي: “فرصة التأهل لازالت متاحة بالنسبة لنا”.

كما أضاف مدافع الشببية: “أمامنا آخر مبارتين من هذا الدور، يتوجب علينا الفوز بهما إذا أردنا التأهل للدور المقبل”.

وتابع رضا حميدي: “سنلعب كامل حظوظنا في آخر مبارتين من رابطة أبطال إفريقيا، إلى آخر دقيقة”.