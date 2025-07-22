حميدي: “وصلتني عروضا كثيرة ولكنني اخترت الشبيبة”

أكد خريج مدرسة أتليتيك بارادو، رضا حميدي، أنه اختار حمل ألوان شبيبة القبائل، على الرغم من العروض الكثيرة التي وصلته الصائفة الحالية.

ولعب حميدي، الموسم الماضي معارا في الشبيبة قادما من بارادو. قبل أن تعلن مؤخرا إدارة النادي القبائلي، ضمّه نهائيا بعقد يستمر إلى صيف 2029.

وفي تصريحات خصّ بها الحساب الرسمي لشبيبة القبائل. قال صاحب الـ 24 ربيعا: “سعيد بتوقيع عقد مع الشبيبة هذا شرف لي ولعائلتي.. أمامنا مسؤولية كبيرة اتجاه ألوان هذا الفريق”.

قبل أن يضيف الظهير الأيمن، الذي بصم على 7 تمريرات حاسمة الموسم المنقضي مع الشبيبة: “كانت لديّ عروض كثيرة مثل كل لاعب بعد نهاية موسم، وأنا فقط اخترت الشبيبة”.