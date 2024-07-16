حميدي يوافق على الانتقال إلى شبيبة القبائل

اقتربت إدارة شبيبة القبائل، من حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، ويتعلق الأمر بمدافع أتليتيك بارادو، محمد رضا حميدي.

ودخلت إدارة “الكناري” بطلب من المدرب عبد الحق بن شيخة، منذ فترة في مفاوضات مع نظيرتها من بارادو. بخصوص الظهير الأيمن الشاب، الذي وافق على الانتقال إلى الشبيبة.

واشترطت إدارة بارادو إعارة صاحب الـ 23 ربيعا، بينما تصر نظيرتها من الشبيبة على شراء عقده نهائيا، في ظل المستويات الكبيرة التي يملكها.

ويرتقب أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين إدارة الفريقين في الساعات القليلة المقبلة. لاسيما وأن حميدي، الذي تدرج عبر مختلف الفئات السنية للمنتخب الوطني، يرغب بشدة في الالتحاق بـ “الكناري”.