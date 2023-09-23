حميد الشاعري يكشف مأساة قبيلته جراء فيضانات درنة

كشف الفنان الليبي حميد الشاعري، عن مأساة قبيلته في ليبيا أين فقد عشرات الأفراد من قبيلته جراء إعصار “دانيال” الذي حصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.

وأوضح حميد الشاعيري في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه فقد 800 شخص من أقاربه وقبيلته جراء الإعصار.

مشيرا إلى أن هذا العدد الضخم من الضحايا من قبيلته كانوا ضمن المتوفين في الإعصار الذي جعل من مدينة درنة منكوبة. حيث لاتزال محاولات التصدي لتبعاته مستمرة حتى الآن.

وجاء نص تدوينة حميد الشاعري: “إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري. في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء”.

كما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تدوينة حميد الشاعري مقدمين له العزاء والمواساة في مصابه الجلل. داعين بالرحمة والمغفرة لجميع ضحايا إعصار دانيال في ليبيا.

بذكر أن حميد الشاعري من مواليد 1961، وُلد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية. وبدأ رحلته الفنية ضمن فرقة الإذاعة الليبية في السبعينات.