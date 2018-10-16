حميد بخيري: بوحجة وعدنا بالإستقالة..ونحن لسنا ضد الحكومة

أفاد حميد بخيري رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الخطوة التي أقدم عليها النواب هدفها إستقالة بوحجة.

مشيرا إلى أنه تم غلق المدخل الرئيسي الذي يدخل منه السعيد بوحجة وهي خطوة ليست خطيرة حسبهم بل خطوة سلمية.

من أجل إجبار رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على الإستقالة، خاصة وأنه مطلب الكتل البرلمانية مرارا وتكرارا.

مضيفا أن السعيد بوحجة كان في كل مرة يطلب منحه مهلة تقدر بـ 36 ساعة و48 ساعة من أجل تقديم إستقالته.

إلا أنه لم يقدمها لحد الساعة، متحججا بالتوقيعات المزورة ورفض بعض النواب إستقالته.

وفي ذات السياق، أكد بخيري أن الوقفة التي تم تنظيمها صبيحة اليوم أمام المجلس من قبل الكتل البرلمانية من أجل توضيح مطلبهم.

خاصة وأن مطلب إستقالة بوحجة ثابت والتوقيعات صحيحة وغير مزورة.

وأضاف أن المجلس سيستمر في العمل عاديا بعد استقالة بوحجة، والنواب ليسوا ضد الحكومة وبرنامج الرئيس.