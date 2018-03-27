حميد عاشوري وبوعكاز وخالتي بوعلام في”بوڤرون” على”النهار” في رمضان

يشارك كلّ من الفنان حميد عاشوري، كمال بوعكاز وخالتي بوعلام في أكبر عمل سينمائي جزائري بعنوان ” بوڤرون”يبث على قناة النهار .

الفيلم الذي سيعرض في شهر رمضان الفضيل سيضم فنانين جزائريين من مختلف الأجيال.

منهم حميد عاشوري، كمال بوعكاز وخالتي بوعلام، نوال زعتر، بالإضافة إلى فوزي صايشي، ريم غزالي، كريمة فريد “خالتي بوعلام”.

وكذا فنانين من الجيل الجديد مثل إسلام زنغا، موني بوعلام، عادل إيبيزا، زكار محمد وكوكبة أخرى من الفنانين الشباب.

ويعتبر المسلسل عمل فني مميز وكوميديا خيالية بإنتاج جزائري مائة بالمائة من حيث التمثيل والإخراج.

وكل ما تعلق بالموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجيستية بأحدث التقنيات السينمائية في الإخراج والمعالجة.

وسيكون متوفر أيضا بعد شهر رمضان كفيلم في قاعات السينما الجزائرية.