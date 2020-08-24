حميسي: “إسم رائد القبة يفرض علينا لعب المراتب الأولى”

أبدى مدرب رائد القبة “عبد النور حميسي” سعادته بعد ترسيم إلتحاقه برائد القبة اليوم الإثنين ليقود العارضة الفنية خلال الموسم الكروي 2020-2021.

وتحدث حميسي عن تعيينه على رأس العارضة الفنية لفريق رائد القبة قائلا:

“شرف لي قيادة فريق عريق كرائد القبة، الوقت حاليا مناسب وجد كافي لكي نفكر ونتشاور بخصوص تشكيلة الموسم القادم.”

واضاف: “أعد الأنصار ان تكون تشكيلة قوية ومختلفة تماما على تشكيلة الموسم الماضي، إسم رائد القبة يفرض علينا لعب المراتب الأولى وسنعمل على إعادة الفريق إلى الرابطة الأولى، أدعو الجميع إلى مساعدة التشكيلة والإتحاد ،فحرب الزعامة والخلافات يجب أن تتوقف في القبة لمصلحة الفريق، فالزعامة هي أن يعود الرائد إلى الرابطة الأولى”