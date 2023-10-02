حميسي خامس مدرب يقال في الموسم الجديد!

أعلنت إدارة مولودية البيض، اليوم الاثنين، رسميا عن فسخ عقد المدرب عبد النور حميسي، عقب الهزيمة الأخيرة أمام مولودية الجزائر.

وأفادت إدارة البيض، في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأنها توصلت إلى اتفاق مع المسؤول الأول على العارضة الفنية لفسخ العقد بطريقة ودية.

مشيرة إلى أن مساعد مدرب أولمبي الشلف السابق، عبد الحق بلعيد، سيتولى قيادة الفريق إلى حين تعيين المدرب الجديد في قادم الأيام.

وبالرغم من مرور 3 جولات فقط من الموسم الكروي الجديد 2023-2024. إلاّ أن حصيلة الإقالات وصلت إلى 5 حالات، وإلى جانب حميسي. فسخ وفاق سطيف عقد المدرب عمراني قبل أول مباراة رسمية.

وهو ما قامت به كل من إدارة أتليتيك بارادو مع نذير لكناوي ونجم مقرة مع عزيز عباس. وشبيبة القبائل مع يوسف بوزيدي.