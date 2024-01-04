حميسي يفند توليه العارضة الفنية لأمل الأربعاء

فند المدرب الجزائري عبد النور حميسي، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة بشأن اتفاقه مع إدارة أمل الأربعاء لتوليه زمام أمور العارضة الفنية للفريق.

وقال عبد النور حميسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك “تبعا لما تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن هبر إشرافي على فريق أمل الأربعاء و بداية مهامي… أفند هذه المعلومات الغير مؤسسة والمغلوطة”.

كما أضاف في تفنيد الإشاعة “بالمناسبة نتمنى التوفيق والنجاح للفريق الذي تربطني معه و مع محبي الفريق الحقيقيين علاقة طيبة”.

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