حمّاد :”الإستقرار عاد للكوا وهنيئا لبراف”

عبّر رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمان حمّاد، عن ارتياحه لعودة الاستقرار لبيت “الكوا“، وهذا بمناسبة أشغال الجمعية العامة، التي أقيمت صبيحة اليوم السبت بفندق الجزائر بالجزائر العاصمة.

وتحدث البطل الأولمبي السابق قائلا :”بعد إستقالة الرئيس السابق، عشنا أوقاتا صعبة، ولكننا تمكنا من إعادة الإستقرار للكوا، والآن الهدوء سيُساعدنا للعمل بشكل أفضل، ونحن نسير في الطريق الصحيح”.

ولم يُفوت حمّاد، الفُرصة من أجل تهنئة مصطفى براف، بعد إنتخابه لعهدة ثانية على رأس جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية، مُعتبرا بأن ذلك سيخدم الجزائر لا محالة في المُستقبل، لأن امتلاك رجال في الهيئات القارية والدولية أمر مهم جدا.